Зеленский рассказал о реальном положении на всех участках фронта

Украинская армия уничтожила 90% врага, который пытался закрепиться на Покровском направлении. Ситуация на других участках фронта остается контролируемой.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

Покровское направление

Глава государства отметил, что на Покровском направлении украинские силы почти полностью ликвидировали группы оккупантов, которые прорвались вглубь позиций.

"Реальное состояние фронта. На Покровском направлении - там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем оккупантов, которые прошли вглубь. Уничтожено их на 90%, почти на 100%", - сказал Зеленский.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях

По словам президента, на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений. "Что касается еще Донецкой области: 54-я бригада восстанавливает положение. Что касается Луганской области: есть определенные хорошие результаты", - подчеркнул он.

Запорожская и Харьковская области

Зеленский также сообщил о наращивании сил противника на запорожском направлении.

"Запорожье: идет наращивание сил противника. Мы сообщали, что Покровское направление и Запорожье - будет наращивание. Видим, что они продолжают перевод части войск с Курского направления на Запорожье. Наши позиции там не потеряны", - отметил президент.

По Харьковской области ситуация остается стабильной. "Харьков: без изменений, все нормально," - сказал глава государства.

Другие направления

Президент также прокомментировал ситуацию в районе Купянска и Сумской области. "Купянск: в северной части были диверсионные группы, там также проводится контрдиверсионная операция. Сумы: угроз продвижения мы не видим", - пояснил он.

Отдельно Зеленский остановился на ситуации в Курской области. "В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава русских там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления", - подытожил президент.