Зеленський розповів про реальний стан на всіх ділянках фронту

Українська армія знищила 90% ворога, який намагався закріпитися на Покровському напрямку. Ситуація на інших ділянках фронту залишається контрольованою.

Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна .

Покровський напрямок

Глава держави відзначив, що на Покровському напрямку українські сили майже повністю ліквідували групи окупантів, які прорвалися вглиб позицій.

"Реальний стан фронту. На Покровському напрямку - там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%," - сказав Зеленський.

Ситуація в Донецькій та Луганській областях

За словами президента, на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін. "Що стосується ще Донецької області: 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області: є певні хороші результати," - наголосив він.

Запорізька та Харківська області

Зеленський також повідомив про нарощення сил противника на запорізькому напрямку.

"Запоріжжя: йде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя - буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено," - зазначив президент.

Щодо Харківської області ситуація залишається стабільною. "Харків: без змін, все нормально," - сказав глава держави.

Інші напрямки

Президент також прокоментував ситуацію в районі Куп’янська та Сумської області. "Куп'янськ: у північній частині були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція. Суми: загроз просування ми не бачимо," - пояснив він.

Окремо Зеленський зупинився на ситуації в Курській області. "В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу руськіх там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки," - підсумував президент.