Зеленский рассказал о проблеме в оснащении бригад ВСУ, а не в количестве войск

В ходе беседы с интервьюером глава государства ответил на вопрос, что Соединенные Штаты Америки или другие страны-члены НАТО могут дать Украине, чтобы "помочь с нехваткой солдат".

Президент подчеркнул, что проблема Украины состоит именно в оснащении своих военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

В контексте разговоров по вопросу мобилизации, Зеленский отметил, что "реальная проблема - с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили".

По словам президента, он просил государства-партнеры Украины об оснащении "больше, чем год назад", но к сообщению не прислушались.

"Мы приняли это решение с США и с европейскими союзниками, и на сегодняшний день Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили 2,5 бригады", - отметил он.

Среди причин, почему это произошло, Зеленский рассказал о "какой-то бюрократии, каких-то решениях, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".

При этом украинский президент отметил, что страна благодарна партнерам за ту военную помощь, которую она получила. Но обратил внимание, что защита восточных регионов Украины, где сейчас идет большинство боевых действий, зависит от оснащения бригад.

В публикации Sky News озвучивалось напоминание о том, что недавно в США призвали Зеленского снизить возраст призыва в Украине с 25 до 18 лет с целью увеличения количества личного состава в армии.

Зеленский критически высказался о таких предложениях.

"Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием", - сказал президент во время интервью.

Зеленский рассказал, что ограниченность количества военных зависит от того, что необходимо сохранить как можно больше жизней бойцов на фронте.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - сказал украинский президент.