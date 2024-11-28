У Зеленского отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст

Вчера издание Reuters написало, что США призвали Украину снизить мибилизационный возраст до 18 лет. Однако смысла в этом нет, поскольку страна не получает своевременно обещанное вооружение от партнеров.

Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", - написал он.

Литвин подчеркнул, что из-за этих задержек нашей стране не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

Также в ответ на свое сообщение советник Владимира Зеленского добавил, что партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальными поставками.

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке Украины молодыми парнями на фронте", - резюмировал он.