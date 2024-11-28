У Зеленского отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст
Вчера издание Reuters написало, что США призвали Украину снизить мибилизационный возраст до 18 лет. Однако смысла в этом нет, поскольку страна не получает своевременно обещанное вооружение от партнеров.
Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", - написал он.
Литвин подчеркнул, что из-за этих задержек нашей стране не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
Также в ответ на свое сообщение советник Владимира Зеленского добавил, что партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальными поставками.
"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке Украины молодыми парнями на фронте", - резюмировал он.
Что предшествовало
Напомним, в среду 27 ноября агентство Reuters написало, что неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.
Чиновник утверждал, что украинское государство не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат для войны с Россией. В связи с этим он считает, что нужно пополнить ряды личного состава.
"Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данным момент", - сказал чиновник, отметив продвижение РФ на фронте.
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