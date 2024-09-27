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Зеленский рассказал о презентации Байдену плана победы. Стороны готовят следующие шаги

Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден(Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинский президент Владимир Зеленский представил американскому коллеге Джо Байдену план победы Украины. Лидеры скоординировали позиции по инициативе, и теперь готовятся следующие шаги относительно ее реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Зеленского и сайт Белого дома.

По словам президента Украины, на встрече с Байденом были оговорены детали "для усиления Плана". Кроме того, добавил Зеленский, стороны "скоординировали наши позиции, взгляды и подходы".

"Поручили нашим командам провести консультации по следующим шагам", - рассказал глава Украинского государства.

Зеленский снова высказался о "невероятной важности решимости" Штатов для победы Украины в отражении широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. Но добавил, что "мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых мгновений российского вторжения".

В свою очередь в Белом доме заявили, что оба президента встретились сегодня, чтобы "обсудить поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии".

"Президент Байден наметил свое решение увеличить безопасность помощи США Украине, а президент Зеленский представил свой план достижения победы над Россией", - говорится в публикации пресс-службы американского президента.

Как рассказали в Белом доме, оба лидера обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана Зеленского.

Также президенты двух страны "поручили своим командам провести интенсивные консультации по поводу следующих шагов".

Кроме того, в администрации Байдена рассказали о намерении сторон детальнее изучить план победы Украины в следующие недели.

Что предшествовало

Напомним, по информации СМИ, визит Зеленского в Штаты, который был начат с понедельника, был продлен еще на один день.

Ранее сообщалось, что 26 сентября украинский президент встретился с Байденом в Белом доме, в том числе для презентации своей инициативы – плана победы Украины.

Кроме того, в этот же день Зеленский также провел беседу с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис.

Добавим, перед этим Зеленский сообщал о намерении также ознакомить с планом победы и кандидата в президенты США от "республиканцев" Дональда Трампа.

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