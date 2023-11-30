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Зеленский рассказал премьеру Британии о приоритетных потребностях украинской армии

Четверг 30 ноября 2023 15:23
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Зеленский рассказал премьеру Британии о приоритетных потребностях украинской армии Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в четверг, 30 ноября. Лидеры, в частности, обсудили приоритетные потребности украинской армии на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии", - написал Зеленский.

Глава государства проинформировал Сунака о приоритетных потребностях для повышения оборонных возможностей наших воинов и усиления украинского воздушного щита после своих визитов на линию фронта на юге и востоке Украины.

Также лидеры обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.

"Отдельно затронули вопросы евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации украинской формулы мира", - рассказал президент.

Помощь Украине от Британии

Напомним, 13 ноября Великобритания накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи.

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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