Зеленский о Patriot и новой помощи от США: ответа нет

Отвечая на вопрос журналиста о помощи от США, президент подтвердил, что сейчас Украина получает поддержку, утвержденную еще во времена президентства Джо Байдена.

"Помощь, которая идет сейчас - это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока с США не имели договоренности или возможности обсуждать детали", - заявил Зеленский.

Что касается американских систем Patriot, то Украина пока не договорилась ни о поставках от США в виде новой помощи, ни об их покупке.

"Что касается Patriot, это может быть частью новой помощи, нового пакета. Или только это может быть в новом пакете - это зависит от наших договоренностей. США по системам Patriot, которые мы готовы купить, еще с ответом не вернулись", - добавил Зеленский.

Patriot для Украины

Напомним, Patriot необходимы Украине для того, чтобы уничтожать российские баллистические ракеты. Украина сегодня зависима от США в обеспечении системами ПВО, которые могут сбивать баллистику.

В начале апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что на сегодня такую функцию могут выполнять только американские комплексы Patriot.

Недавно Зеленский заявил, что Украина даже готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

Позже глава государства уточнил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство.

По словам Зеленского, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города, где сосредоточено скопление людей.