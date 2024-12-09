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Зеленский рассказал новые детали встречи с Трампом в Париже

Понедельник 09 декабря 2024 15:21
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Зеленский рассказал новые детали встречи с Трампом в Париже Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Дональд Трамп, 47 президент Соединенных Штатов Америки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский обсуждал вопрос замораживания полномасштабной войны в Украине с американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили (во время встречи с Трампом - ред.). Я сказал, что мы более чем кто-то в мире хотим окончания войны. И безусловно дипломатическое окончание войны принесет больше сохранения жизней и мы хотим этого", - рассказал он.

По его словам, во время разговора с Трампом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, он отметил, что в вопросе завершения войны они увидят, что российский диктатор Владимир Путин не желает этого.

Встреча Трампа и Зеленского в Париже

7 декабря в Париже состоялось торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. На это событие во Францию прибыли Зеленский, а также Трамп. Позже в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины, Франции и США.

Как отмечал Зеленский, встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен. В том же числе он рассказывал, что во время переговоров с Трампом они подняли вопрос поддержки Украины.

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