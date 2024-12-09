Зеленський розповів нові деталі зустрічі з Трампом в Парижі

Президент Володимир Зеленський обговорював питання замороження повномасштабної війни в Україні з американським колегою Дональдом Трампом під час зустрічі у Парижі.

"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили (під час зустрічі з Трампом - ред.). Я сказав, що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни. І безумовно дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів і ми хочемо цього", - розповів він.

За його словами, під час розмови з Трампом, а також президентом Франції Еммануелем Макроном, він наголосив, що в питанні завершення війни вони побачать, що російський диктатор Володимир Путін не бажає цього.

Зустріч Трампа та Зеленського у Парижі

7 грудня у Парижі відбулось урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. На цю подію до Франції прибули Зеленський, а також Трамп. Пізніше в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч президентів України, Франції та США.

Як відзначав Зеленський, зустріч була "хорошою та продуктивною", а мир через силу можливий. У тому ж числі він розповідав, що під час перемовин з Трампом вони порушили питання підтримки України.