Зеленский рассказал лидерам G7, как противодействовать ключевому элементу террора РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совещания с лидерами G7.

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, то ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине систем ПВО IRIS-T, а также президента США Джо Байдена за современные системы ПВО.

"Верим, что это будут системы средней дальности, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", - обратился Зеленский к Байдену, продолжая тему о поставках вооружений.