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Зеленський розповів лідерам G7, як протидіяти ключовому елементу терору РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестане діяти, коли Україна отримає достатню кількість систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час наради з лідерами G7.

"Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, то ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестануть працювати", - наголосив президент.

Він також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання Україні систем ППО IRIS-T, а також президенту США Джо Байдену за сучасні системи ППО.

"Віримо, що це будуть системи середньої дальності, які дозволять створити ешелоновану систему оборони", - звернувся Зеленський до Байдена, продовжуючи тему про постачання озброєнь.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, Зеленський провів переговори з Байденом. Ключовою темою обговорень було постачання систем ППО для України.

Переговори відбулися на тлі масових ударів по території України, в ході яких росіяни випустили 84 ракети.

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