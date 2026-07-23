Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Большинство украинцев не поддерживают такое решение президента, в стране начались протесты.