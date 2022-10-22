ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выпустили по Украине 36 ракет. Большую часть удалось сбить

Новина українською →
Киев, Суббота 22 октября 2022 16:27
Россияне выпустили по Украине 36 ракет. Большую часть удалось сбить Фото: последствия одного из ракетных ударов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска в общей сложности выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы - наши герои", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что подлые удары по критически важным объектам являются характерной тактикой террористов.

"Мир может и должен остановить этот террор", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 12:30 сообщалось о 33 выпущенных по Украине ракетах, 18 из которых удалось сбить. В том числе украинские ПВО сбили пять крылатых ракет "Калибр".

Под удар попали в том числе западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ракети Война России против Украины
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции