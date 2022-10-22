Россияне выпустили по Украине 36 ракет. Большую часть удалось сбить

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска в общей сложности выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы - наши герои", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что подлые удары по критически важным объектам являются характерной тактикой террористов.

"Мир может и должен остановить этот террор", - добавил он.