Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне во вторник: что известно

Министры обороны Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут во вторник встречу в Пентагоне. В частности, главы оборонных ведомств обсудят усиление партнерства.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Как сообщила представитель американского оборонного ведомства, стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Она отметила, что этот визит подчеркивает постоянную приверженность США поддержке суверенитета и безопасности Украины.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином", - рассказала Сабрина Сингх.

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Североатлантический альянс планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, он выступает за более широкое применение американского оружия по территории России.

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