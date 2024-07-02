ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне во вторник: что известно

Вторник 02 июля 2024 06:45
UA EN RU
Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне во вторник: что известно Фото: министры обороны США и Украины – Ллойд Остин и Рустем Умеров
Автор: Эдуард Ткач

Министры обороны Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут во вторник встречу в Пентагоне. В частности, главы оборонных ведомств обсудят усиление партнерства.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином", - рассказала Сабрина Сингх.

Она отметила, что этот визит подчеркивает постоянную приверженность США поддержке суверенитета и безопасности Украины.

Как сообщила представитель американского оборонного ведомства, стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Североатлантический альянс планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, он выступает за более широкое применение американского оружия по территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Бой в Сумской области. Пока не ясно, будет ли новое наступление россиян: карты ISW
Бой в Сумской области. Пока не ясно, будет ли новое наступление россиян: карты ISW
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит