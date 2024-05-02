Зеленский рассказал о докладе Сырского: видим риски и будем уничтожать врага

Ставка верховного главнокомандующего

Напомним, сегодня, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел Ставку.

Он отмечал, что заслушал большой доклад о фортификациях на границе с Россией, а также в прифронтовых областях.

В то же время Сырский докладывал о ротации подразделений на фронте.

Глава государства поручил министру обороны Рустему Умерову принять все меры для того, чтобы ускорить поступление военной помощи в Украину.

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