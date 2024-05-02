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Зеленський розповів про доповідь Сирського: бачимо ризики і знищуватимемо ворога

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 травня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося, зокрема, про захист кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Як зазначив президент, Сирський доповідав про ситуацію на Покровському та інших напрямках у Донецькій області, на півдні та у Харківській області.

"Також головком сьогодні доповів загалом про захист кордону з Росією та наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики, знищуватимемо окупанта за будь-яких умов", - додав Зеленський.

Ставка верховного головнокомандувача

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, президент України Володимир Зеленський вкотре провів Ставку.

Він зазначав, що заслухав велику доповідь про фортифікації на кордоні з Росією, а також у прифронтових областях.

Водночас Сирський доповідав про ротацію підрозділів на фронті.

Глава держави доручив міністру оборони Рустему Умєрову вжити всіх заходів для того, щоб прискорити надходження військової допомоги в Україну.

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