Зеленский рассказал о помощи Украине от Северной Европы и поддержке плана победы

Страны Северной Европы поддержали план победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Также государства "Нордик" (Исландия, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия) предоставят Киеву новые пакеты помощи, в том числе оборонного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

"Сегодня мы договорились о поддержке северными странами плана победы, который я представил ключевым партнерам. Этот план может подтолкнуть Россию к миру, если он будет реализован", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, который 28 октября совершил визит в Исландию для проведения четвертого саммита Украина - Северная Европа, эти государства оказывают оборонную поддержку Украине, в частности, в производстве оружия. Но помогают в подготовке к зиме и строительстве укрытий.

Украинский президент выразил благодарность премьер-министру Исландии Бьярни Бенедиктсону "за организацию саммита и приверженность международному праву".

Также Зеленский отметил лидерство Дании по инвестированию в производство оружия в Украине.

"И сегодня все партнеры подтвердили свою готовность следовать датской модели", - отметил он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Финляндию за недавний оборонный пакет для Украины, и участие в коалиции укрытий и организацию конференции на основе пункта Формулы мира по защите окружающей среды.

Ссылка воздушного щита Украины и не только

В Офисе президента Украины добавили, что Зеленский также отметил помощь со стороны Швеции для энергосектора перед началом отопительного периода, а Норвегии - за усиление ПВО, помощь в морской компоненте, за "долгосрочную финансовую поддержку Украины и готовность укрепить энергетику".

Также участники саммита обсудили дополнительные потребности Украины в противовоздушной обороне и "предложили пути усиления воздушного щита" системами ЗРК Patriot.

"Отдельно Владимир Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение в НАТО", - передали в ОП.

Заявления Исландии, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии о помощи Украине

Премьер Исландии Бьярни Бенедиктссон во время саммита акцентировал внимание на важности увеличения финансирования энергосектора и оборонной поддержки Украины.

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм присоединился к инициативе Дании о содействии разработке и изготовлению артиллерийских снарядов в Украине на сумму более 20 миллионов евро.

Он добавил, что шведская сторона также поможет Украине в подготовке к зиме. Кроме того, Стокгольм планирует присоединиться к программе снабжения ракет для ПВО, F16, оборудования для разминирования, рассказали в ОП.

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна готовит очередной пакет поддержки для Украины, в том числе для строительства укрытий.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что государства-участники саммита пытаются как можно больше поддерживать оборонную промышленность Украины.

Глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере объявил о предоставлении украинской стороне нового пакета помощи в размере 500 миллионов евро, из которых 350 миллионов пойдут именно на военную помощь.

Рабочий визит президента Владимира Зеленского в Исландию на четвертый саммит Украина – Северная Европа (фото: president.gov.ua)

Ранее сообщалось, что 28 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Напомним также, что в конце этого месяца - с 28 по 31 октября - в Рейкьявике проводится 76-я сессия Нордического совета. Она является политическим саммитом стран Северной Европы.

План победы Украины от Зеленского

Ранее сообщалось, что план победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским, был представлен в Верховной Раде 16 октября,

Он включает приглашение Украины в НАТО, усиление обороны страны и разворот войны в сторону РФ, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с украинскими партнерами. А также в плане есть пункт касается послевоенного периода.