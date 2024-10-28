Зеленский впервые прибыл в Исландию и назвал цель визита

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Приму участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции", - написал Зеленский.

По его словам, он также планирует встретиться с госпожой президентом и представителями парламента Исландии. Во время их встречи они будут обсуждать поддержку плана победы Украины и вопросы, в которых сотрудничество стран может быть наиболее результативным.

В частности, речь о финансировании украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов.

"Страны Северной Европы - наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Дипломатические отношения Украины и Исландии

Дипломатические отношения между Украиной и Исландией установлены в 1992 году, после обретения Украиной независимости. Исландия признала независимость Украины 15 января 1991 года и стала одной из первых стран, которые это сделали.

Отношения между странами имеют дружественный характер, но из-за удаленности и размера Исландии объемы сотрудничества остаются сравнительно небольшими. Основные сферы сотрудничества охватывают экономику, образование, энергетику и культурные обмены. Исландия поддерживает Украину на международных форумах и выступает за ее территориальную целостность и суверенитет, особенно после начала российской агрессии в 2014 году.

Исландия также поддерживает санкции Европейского Союза против России и оказывает гуманитарную помощь Украине. Отношения между государствами укрепились на фоне поддержки Украины со стороны Исландии во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Хотя Исландия не является членом ЕС, координирует свою позицию с Евросоюзом и НАТО и постоянно поддерживает Украину в международных организациях, таких как ООН и Совет Европы.