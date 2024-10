Зеленский сказал, что будет, если партнеры не поддержат план победы

"Что будет, если наши партнеры не предоставят нам пункты или не поддерживают план?" - спросил президент и отметил, что в плане есть и оружие, приглашение в НАТО, а также экономическое усиление.

По его словам, планом определено, что в Украине будут инвестиции, а ресурсы будут защищены, что они не будут доставаться России или ее союзникам.

"И если не дадут нам, будет очень сложно. И это будет privileges from the world to russia. Слабость Украины - это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, приглашение в НАТО, а также, например, пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия - Украина может получить превентивно.

"То есть это еще не членство в НАТО. Да, это приглашение, но это признак, что мы там будем, что Украина одна. А также с оружием, с пакетом ракет. Перед тем, как применять этот пакет, всегда есть возможность дать сигнал, что "давайте остановим войну", "останавливайте войну". А если вы не хотите ее останавливать, значит, у нас есть сила, которой мы способны вас остановить", - сообщил президент.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что без выполнения пунктов плана победы, например, без приглашения в НАТО, нельзя будет провести 2-й саммит мира он ответил:

"Нет, это не так. Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам относительно формулы, чтобы там была Россия, ее представители. Мое мнение, Украина должна быть там сильной. И что будет, если не дадут (приглашение в НАТО, - ред.)? Мы все равно будем бороться",- сказал Зеленский.

В то же время, как отметил президент, позиции Украины на втором саммите, когда там будет все подготовлено и будут представители России, будут "намного слабее".