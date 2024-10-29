Зеленський розповів про допомогу Україні від Північної Європи і підтримку плану перемоги

Країни Північної Європи підтримали план перемоги України, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Також держави "Нордік" (Ісландія, Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія) нададуть Києву нові пакети допомоги, у тому числі оборонного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

"Сьогодні ми домовилися про підтримку північними країнами плану перемоги, який я представив ключовим партнерам. Цей план може підштовхнути Росію до миру, якщо він буде реалізований", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, який 28 жовтня здійснив візит до Ісландії для проведення четвертого саміту Україна - Північна Європа, ці держави надають оборонну підтримку Україні, зокрема у виробництві зброї. Та допомагають у підготовці до зими й будівництві укриттів.

Український президент висловив вдячність прем'єр-міністру Ісландії Б'ярні Бенедіктссону "за організацію саміту й відданість міжнародному праву".

Також Зеленський відзначив лідерство Данії в інвестуванні у виробництво зброї в Україні.

"І сьогодні всі партнери підтвердили свою готовність слідувати данській моделі", - зазначив він.

Крім того, Зеленський подякував Фінляндії за нещодавній оборонний пакет для України, та участь у коаліції укриттів та організацію конференції на основі пункту Формули миру щодо захисту довкілля.

Посилання повітряного щита України і не тільки

В Офісі президента України додали, що також Зеленський відзначив допомогу з боку Швеції для енергосектора перед початком опалювального періоду, а Норвегії - за посилення ППО, допомогу в морському компоненті, за "довгострокову фінансову підтримку України та готовність посилити енергетику".

Також учасники саміту обговорили додаткові потреби України у протиповітряній обороні, та "запропонували шляхи посилення повітряного щита" системами ЗРК Patriot.

"Окремо Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення в НАТО", - передали в ОП.

Заяви Ісландії, Швеції, Фінляндії, Данії та Норвегії щодо допомоги Україні

Прем'єр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон під час саміту акцентував на важливості збільшення фінансування енергосектору та оборонної підтримки України.

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що Стокгольм долучився до ініціативи Данії щодо сприяння розробці та виготовленню артилерійських снарядів в Україні на суму понад 20 мільйонів євро.

Він додав, що швецька сторона також допоможе Україні у підготовці до зими. Крім того, Стокгольм планує приєднатися до програми постачання ракет для ППО, F16, обладнання для розмінування, розповіли в ОП.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна готує черговий пакет підтримки для України, зокрема для будівництва укриттів.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що держави-учасниці саміту намагаються якомога більше підтримувати оборонну промисловість України.

А глава уряду Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про надання українській стороні нового пакета допомоги в розмірі 500 мільйонів євро, із яких 350 мільйонів підуть саме на військову допомогу.

Робочий візит президента Володимира Зеленського до Ісландії на четвертий саміт Україна - Північна Європа (фото: president.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії із робочим візитом.

Нагадаємо також, що наприкінці цього місяця - з 28 по 31 жовтня - у Рейк'явіку проводиться 76 сесія Нордичної ради. Вона є політичним самітом країн Північної Європи.

План перемоги України від Зеленського

Раніше повідомлялося, що план перемоги України, ініційований президентом Володимиром Зеленським, було представлено у Верховній Раді 16 жовтня.

Він включає запрошення України до НАТО, посилення оборони країни та розворот війни у бік РФ, стримування російської агресії, спеціальні стратегічні та економічні угоди з українськими партнерами Києва. А також у плані є пункт стосовно повоєнного періоду.