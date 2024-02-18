RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал о договоренностях с несколькими странами о гарантиях безопасности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

У Украины есть договоренности еще с несколькими странами по заключению соглашения о гарантиях безопасности. Такие документы уже были подписаны с Британией, Германией и Францией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о договорах безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности", - сказал Зеленский в интервью телемарафону по итогам участия в Мюнхенской конференции безопасности.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская и американская команда уже работают над соглашением между Украиной и США.

"Два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшее время позитив", - заявил он, добавив, что эти соглашения не будут альтернативой пакету помощи от США.

По словам Зеленского, соглашение с США - это очень важная, совершенно другая, дополнительная помощь, на которую смогут рассчитывать украинцы, не на год или два, а на 10 лет. Но десятилетний срок соглашений о гарантиях безопасности, как добавил президент, не означает, что все это время в Украине будет идти война.

"Нет, это говорит о том, что эти страны с нами, это гарантии безопасности, если агрессия вернется даже после завершения войны. Там не только оружие, там и реконструкция и т.д. Поэтому очень важно, что у нас такие долгожданные и долговременные гарантии безопасности с партнерами", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Британией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГарантии безопасности