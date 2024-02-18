Зеленский рассказал о договоренностях с несколькими странами о гарантиях безопасности

"Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о договорах безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности", - сказал Зеленский в интервью телемарафону по итогам участия в Мюнхенской конференции безопасности.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская и американская команда уже работают над соглашением между Украиной и США.

"Два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшее время позитив", - заявил он, добавив, что эти соглашения не будут альтернативой пакету помощи от США.

По словам Зеленского, соглашение с США - это очень важная, совершенно другая, дополнительная помощь, на которую смогут рассчитывать украинцы, не на год или два, а на 10 лет. Но десятилетний срок соглашений о гарантиях безопасности, как добавил президент, не означает, что все это время в Украине будет идти война.

"Нет, это говорит о том, что эти страны с нами, это гарантии безопасности, если агрессия вернется даже после завершения войны. Там не только оружие, там и реконструкция и т.д. Поэтому очень важно, что у нас такие долгожданные и долговременные гарантии безопасности с партнерами", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Британией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

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