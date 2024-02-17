Еще две страны подпишут с Украиной соглашения о гарантиях. В ОП раскрыли детали

Следующими подписать гарантии безопасности с Украиной могут две страны Европейского союза.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергея Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Похоже, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны", - сообщил Никифоров.

Он отметил, что не может раскрывать даты, когда состоится подписание данных соглашений, однако отметил, что произойдет это в ближайшее время.

"Это произойдет совсем скоро", - сказал спикер президента.

Гарантии безопасности

Напомним, вчера, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

Подобное соглашение Украина также заключила с Германией. Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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