Зеленський розповів про домовленості з кількома країнами щодо гарантій безпеки

"Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", - сказав Зеленський в інтерв'ю телемарафону за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції.

Крім того, Зеленський зазначив, що українська та американська команда вже працюють над угодою між Україною та США.

"Два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив", - заявив він, додавши, що ці угоди не будуть альтернативою пакета допомоги від США.

За словами Зеленського, угода з США - це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова допомога, на яку зможуть розраховувати українці, не на рік чи два, а на 10 років. Але десятирічний термін угод про гарантії безпеки, як додав президент, не означає, що весь цей час в Україні триватиме війна.

"Ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія повернеться, навіть після завершення війни. Там не тільки зброя, там і реконструкція тощо. Тому дуже важливо, що у нас такі довгоочікувані й довготривалі гарантії безпеки з партнерами", - додав він.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще декілька десятків країн. Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, але й про фінансову та економічну підтримку, а також відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні у випадку повторної агресії РФ.

Перший такий договір був підписаний у січні з Британією. А цього тижні документи було підписано з Німеччиною та Францією. Крім того, речник президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще з двома країнами НАТО.

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