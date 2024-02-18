Зеленський розповів про домовленості з кількома країнами щодо гарантій безпеки

Україна має домовленості ще з кількома країнами щодо укладання угоди про гарантії безпеки. Такі документи вже були підписані з Британією, Німеччиною та Францією.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", - сказав Зеленський в інтерв'ю телемарафону за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції.
Крім того, Зеленський зазначив, що українська та американська команда вже працюють над угодою між Україною та США.
"Два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив", - заявив він, додавши, що ці угоди не будуть альтернативою пакета допомоги від США.
За словами Зеленського, угода з США - це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова допомога, на яку зможуть розраховувати українці, не на рік чи два, а на 10 років. Але десятирічний термін угод про гарантії безпеки, як додав президент, не означає, що весь цей час в Україні триватиме війна.
"Ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія повернеться, навіть після завершення війни. Там не тільки зброя, там і реконструкція тощо. Тому дуже важливо, що у нас такі довгоочікувані й довготривалі гарантії безпеки з партнерами", - додав він.
На Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще декілька десятків країн. Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, але й про фінансову та економічну підтримку, а також відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні у випадку повторної агресії РФ.
Перший такий договір був підписаний у січні з Британією. А цього тижні документи було підписано з Німеччиною та Францією. Крім того, речник президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще з двома країнами НАТО.
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