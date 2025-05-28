Зеленский рассказал, почему Россия отвергает ключевые площадки для переговоров

"Мы ежедневно много говорим об этом и готовы. То есть догмой не является площадка, догмой является результат - окончание войны, вот что мы хотим. Поэтому мы и открыты по любому формату для того, чтобы Россия в очередной раз не сказала "а вот мы не очень хотим"... Сейчас какие упреки? Чтобы это не был "навязанный западными странами" Ватикан или Женева, а может опять Стамбул, а может не Стамбул", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что российская сторона постоянно будет искать причины, чтобы не заканчивать войну в Украине.

"Хотя выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую Турцию. Вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине, в их отсрочке, постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну", - подчеркнул он.