Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ не будет быстрым

Украина вернула себе около 50% захваченной Россией территории. Однако контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет быстрым.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Украина уже вернула себе около 50% захваченной территории. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Оно идет тяжело", - сказал он.

При этом он намекнул, что контрнаступление продлится еще несколько месяцев.

"Это не произойдет в ближайшие неделю или две. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - подчеркнул госсекретарь.

Наступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете нацбезопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Помимо этого в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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