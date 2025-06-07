Зеленский рассказал, чье оружие использовали в операции "Паутина"
Во время операции "Паутина" по уничтожению стратегической авиации России использовалось исключительно украинское оружие.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в программе This Week, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам президента, это было его желанием, чтобы во время атаки на российские аэродромы не использовали оборудование, предоставленное союзниками Украины.
"Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким", - пояснил Зеленский.
Как известно, в результате операции "Паутина" было повреждено около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Для операции использовали FPV-дроны, которые тайно доставили грузовиками к российским аэродромам.
Операция "Паутина"
В первый день июня Служба безопасности Украины атаковала дронами сразу четыре российских аэродрома стратегической авиации - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Эта историческая и беспрецедентная операция получила название "Паутина". Ее готовили полтора года.
По официальным данным, в ходе операции удалось поразить по меньшей мере 41 стратегический самолет РФ, в частности Ту-95, Ту-22М3 и А-50. Убытки для России оцениваются на около 7 млрд долларов.
После операции "Паутина" россияне смогли задействовать для атаки на Украину всего 7 бортов стратегической авиации, из которых выпустили 36 ракет Х-101.
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