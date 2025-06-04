Спецоперация "Паутина": СБУ показала новое видео уничтожения 41 самолета РФ

Служба безопасности Украины обнародовала часть видео с операции "Паутина", во время которой была поражена стратегическая авиация России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ напомнили, что во время операции, которые лично контролировал президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Известно, что значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.

На опубликованных кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Ведь именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Во время проведения операции была применена современная технология управления дронами, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

"Часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть", - рассказали в СБУ.