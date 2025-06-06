После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ

Операция "Паутина" все же ощутимо ударила по стратегической авиации России. Она для ночной атаки на Украину подняла в воздух только семь своих бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание напомнило, что в ночь на 6 июня оккупанты, в частности, использовали для удара 36 крылатых ракет Х-101, которые они запускают со стратегических бомбардировщиков.

Источники Defense Express рассказали, что враг смог задействовать в ударе только пять Ту-95МС и два Ту-160. В то же время россияне загрузили их ракетами "по максимуму". Раньше каждый бомбардировщик обычно запускал по 1-3 ракеты, а сейчас - в среднем по 5 ракет.

Журналисты также обратили внимание, что часть ракет могла упасть на территории России, поэтому всего ракет, вероятно, было больше.

Последний раз похожую ситуацию наблюдали в конце августа 2024 года, когда 11 самолетов Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101.

Defense Express объясняет, что россияне обычно не загружали свои бомбардировщики ракетами на максимум, поскольку они хотели уменьшить нагрузку на самолеты и продолжить сроки их эксплуатации. С этой же целью они задействовали не только Ту-95МС, но и Ту-160.

При этом Ту-160 враг применил только четвертый раз с 2023 года. Примечательно, что в 2025 году таких случаев было зафиксировано уже два. До этого РФ задействовала Ту-160 во время прошлой массированной атаки 26 мая.