Зеленский раскрыл три темы, которые Украина, РФ и США обсудят на завтрашней встрече

Украина, Россия и США завтра, 11 ноября, продолжат мирные переговоры. Одной из тем обсуждений станет возможность встречи на уровне лидеров.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
По его словам, завтра планируется обсуждать вопрос шагов по деэскалации, в том числе в контексте ударов по энергетике и ситуации в Черном море.
Также стороны вернутся к теме возможного большого обмена военнопленными.
Третьей темой обсуждений, как отметил Зеленский, станет трехсторонняя встреча на уровне лидеров, "если это возможно".
Отдельно президент обратил внимание, что в Киеве "не верят, но надеются", что текущие переговоры могут привести к более существенным результатам, чем прошлой зимой.
"Мы всегда поддерживаем переговоры, потому что мы хотим работать, нам нужно больше давления на Россию. Его недостаточно. Я знаю позицию американцев, но я думаю, что нужно больше давления, меньше бизнеса с этими ребятами, это будет полезнее", - сказал он.
Также Зеленский сказал, что даже если единственным результатом будет обмен пленными, это тоже успех.
Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.
Источники РБК-Украина после завершения первого раунда переговоров рассказали, что обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными.
Глава украинской делегации Рустем Умеров подчеркнул, что цель таких переговоров - достижение прочного мира и надежные гарантии безопасности для Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина на переговорах предлагает свои подходы к перемирию с Россией и ждет ответа от Москвы.
Какие результаты могут дать такие переговоры - в материале РБК-Украина.