RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Зеленский раскрыл три темы, которые Украина, РФ и США обсудят на завтрашней встрече

22:44 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина, Россия и США завтра, 11 ноября, продолжат мирные переговоры. Одной из тем обсуждений станет возможность встречи на уровне лидеров.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

По его словам, завтра планируется обсуждать вопрос шагов по деэскалации, в том числе в контексте ударов по энергетике и ситуации в Черном море.

Также стороны вернутся к теме возможного большого обмена военнопленными.

Третьей темой обсуждений, как отметил Зеленский, станет трехсторонняя встреча на уровне лидеров, "если это возможно".

Отдельно президент обратил внимание, что в Киеве "не верят, но надеются", что текущие переговоры могут привести к более существенным результатам, чем прошлой зимой.

"Мы всегда поддерживаем переговоры, потому что мы хотим работать, нам нужно больше давления на Россию. Его недостаточно. Я знаю позицию американцев, но я думаю, что нужно больше давления, меньше бизнеса с этими ребятами, это будет полезнее", - сказал он.

Также Зеленский сказал, что даже если единственным результатом будет обмен пленными, это тоже успех.

Переговоры Украины, РФ и США

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.

Источники РБК-Украина после завершения первого раунда переговоров рассказали, что обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными.

Глава украинской делегации Рустем Умеров подчеркнул, что цель таких переговоров - достижение прочного мира и надежные гарантии безопасности для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина на переговорах предлагает свои подходы к перемирию с Россией и ждет ответа от Москвы.

Какие результаты могут дать такие переговоры - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Путина