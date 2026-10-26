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Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, - Хмара

22:29 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, - Хмара Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (Getty Images)
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Украине необходимы решения для усиления защиты и планирования обороны на 2027 год. Партнеры могут помочь с ракетами для ПВО уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары, передает Минобороны в Telegram.

Украина обратилась к партнерам

Хмара обратился к представителям министерств обороны стран E5:

  • Германии,
  • Великобритании,
  • Франции,
  • Польши
  • Италии.

"Первый критический приоритет - ПВО. У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, поэтому она предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже", - говорит министр.

Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина контрактует за счет кредита ЕС.

"Так же критично нужны ПЗРК для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнеров", - заявил Хмара.

Украинские дроны

Второй приоритет - беспилотные системы. Украина может удвоить производство дронов в 2027 году, если будет своевременное финансирование.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", - заверил Хмара.

Это позволит:

  • нарастить производство,
  • обеспечить Украину необходимыми дронами,
  • усилит оборонные возможности партнеров.

Ранее РБК-Украина писало, что системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч, заявил Хмара.

Кроме того, Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара.

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