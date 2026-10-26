Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, - Хмара
Украине необходимы решения для усиления защиты и планирования обороны на 2027 год. Партнеры могут помочь с ракетами для ПВО уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары, передает Минобороны в Telegram.
Украина обратилась к партнерам
Хмара обратился к представителям министерств обороны стран E5:
- Германии,
- Великобритании,
- Франции,
- Польши
- Италии.
"Первый критический приоритет - ПВО. У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, поэтому она предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже", - говорит министр.
Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина контрактует за счет кредита ЕС.
"Так же критично нужны ПЗРК для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнеров", - заявил Хмара.
Украинские дроны
Второй приоритет - беспилотные системы. Украина может удвоить производство дронов в 2027 году, если будет своевременное финансирование.
"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", - заверил Хмара.
Это позволит:
- нарастить производство,
- обеспечить Украину необходимыми дронами,
- усилит оборонные возможности партнеров.
Ранее РБК-Украина писало, что системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч, заявил Хмара.
Кроме того, Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара.