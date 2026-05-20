Зеленский раскрыл планы РФ по мобилизации: при чем здесь Приднестровье

Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона работает над новыми ограничительными мерами против России.

Речь идет о расширении инструментов давления, направленных на снижение уровня российской агрессии.

"Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии", — заявил президент.

По словам Зеленского, украинские власти продолжают анализировать действия Кремля и рассматривают различные сценарии дальнейшего развития ситуации.

В Киеве оценили возможность новой мобилизации в РФ

Президент также прокомментировал информацию о подготовке в России новых мобилизационных мероприятий, в рамках которых, как утверждается, могут попытаться дополнительно привлечь до 100 тысяч человек.

"Взяли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов — плюс 100 тысяч человек", — сообщил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что, по оценке украинской стороны, на данный момент у России отсутствует достаточный потенциал для проведения скрытой мобилизации такого масштаба.

В ОП допускают другие действия Кремля

На этом фоне в Киеве считают, что российские власти могут прибегнуть к другим политическим шагам.

"Стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно по Приднестровскому региону Молдовы", — отметил президент Украины.

Каких именно решений может касаться это заявление, Зеленский не уточнил.