Зеленский раскрыл планы РФ по мобилизации: при чем здесь Приднестровье

Украина готовит новые шаги по усилению давления на Россию и одновременно анализирует информацию о возможной подготовке Кремлем дополнительных мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона работает над новыми ограничительными мерами против России.
Речь идет о расширении инструментов давления, направленных на снижение уровня российской агрессии.
"Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии", — заявил президент.
По словам Зеленского, украинские власти продолжают анализировать действия Кремля и рассматривают различные сценарии дальнейшего развития ситуации.
Президент также прокомментировал информацию о подготовке в России новых мобилизационных мероприятий, в рамках которых, как утверждается, могут попытаться дополнительно привлечь до 100 тысяч человек.
"Взяли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов — плюс 100 тысяч человек", — сообщил Зеленский.
При этом глава государства подчеркнул, что, по оценке украинской стороны, на данный момент у России отсутствует достаточный потенциал для проведения скрытой мобилизации такого масштаба.
На этом фоне в Киеве считают, что российские власти могут прибегнуть к другим политическим шагам.
"Стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно по Приднестровскому региону Молдовы", — отметил президент Украины.
Каких именно решений может касаться это заявление, Зеленский не уточнил.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия усилила попытки вовлечь Беларусь в дальнейшую войну против Украины. По его словам, Москва обсуждала этот вопрос с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что Россия уже пятый месяц подряд несет потери личного состава, которые превышают темпы мобилизации. По его словам, значительную роль в росте потерь российской армии играют подразделения Сил беспилотных систем Украины.