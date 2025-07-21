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СМИ пишут о переговорах Украины и России в ближайшие дни: что говорят в Кремле

Понедельник 21 июля 2025 13:43
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СМИ пишут о переговорах Украины и России в ближайшие дни: что говорят в Кремле Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) якобы поддерживает проведение третьего раунда переговоров с Украиной. Впереди ожидается обмен мнениями относительно украинского и российского меморандумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя российского диктатора Дмитрия Пескова в комментарии Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет достигнуто понимание по датам, мы вас проинформируем", - заявил Песков.

Он добавил, что во время следующего раунда диалога ожидается обсуждение обоих меморандумов, которые сейчас являются "абсолютно диаметрально противоположными".

Переговоры Украины и России

В течение последних месяцев Киев и Москва провели два раунда переговоров. Обе встречи прошли на территории турецкого Стамбула: первая в мае, а вторая - в июне текущего года.

В то же время Кремль отправлял на диалог делегацию низкого уровня во главе с так называемым "историком" Владимиром Мединским. Украинскую сторону возглавлял бывший глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Несмотря на разногласия, обеим сторонам все же удалось достичь определенных договоренностей, среди которых обмен пленными, а также обмен телами.

Как объяснял представитель Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий, в рамках переговоров с Россией Украина ставит для себя две задачи:

  • решение гуманитарных проблем и возвращение людей из плена;
  • не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира.

По словам президента Владимира Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил России провести новую встречу уже на этой неделе.

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