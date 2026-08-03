RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский раскрыл ближайшие перспективы Drone Deals

14:18 03.08.2026 Пн
2 мин
Сколько стран подписали соглашение и сколько еще в работе?
aimg Константин Широкун
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

По состоянию на сегодняшний день Украина заключила уже девять соглашений в формате Drone Deals, в работе находится еще около 15 международных договоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина .

"Благодаря формату drone deals, Украина получает долгосрочно ежегодное финансирование для украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, партнеры Украины со своей стороны получат современную оборону. Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день соглашения формата Drone Deals заключены уже с 9 странами, и в работе находится еще 15 соглашений.

Кто интересуется украинским ОПК

Мы ранее сообщали, что Украина и ЕС положили начало новому формату оборонного партнерства . Он должен стать основой Drone Deal, а затем может распространиться на другие виды вооружения.

Кроме того, Нидерланды и Дания стали восьмой и девятой странами,присоединившимися к международному соглашению Drone Deal . Это позволит совместно производить беспилотники и развивать новые технологии.

Также ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения Drone Deal . По его словам, документ предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников, а также строительство крупного завода на территории США.

Кроме того, ранее в Германии было предложено заключить с Украиной двустороннее соглашение об обмене оборонными технологиями . Представитель ХСС в Бундестаге Александер Гоффманн заявил, что Берлин должен использовать украинский опыт в сфере беспилотников, противодействия дронам и ракетным системам для усиления собственной обороноспособности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДрониDrone DealsMiltech