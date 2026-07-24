Drone Deal почти готова, Украина хочет построить крупный завод в США, - Зеленский

Киев хочет заключить Drone Deal с Вашингтоном, сделка уже почти готова. Украина также хочет построить в США крупный завод.

"Прежде всего, мы хотим заключить наибольшую сделку по дронам, особенно с США. Они уже получили этот опыт от нас. Мы присылали определенные виды морских дронов, воздушных дронов, дронов дальнего радиуса действия, средней дальности, для глубоких ударов - много всего, просто чтобы испытать и научить", - сказал глава государства.

Он добавил, что все это происходило без каких-либо документов, потому что Украина и США являются партнерами.

Президент отметил, что американские генералы и офицеры сообщили, что США без опыта Украины понадобилось бы 10-20 лет, чтобы добиться украинского уровня знаний. Он добавил, что "Америка получила совершенно эксклюзивные вещи".

Большой завод в США

"Второй шаг я хочу сделать как можно быстрее с президентом Трампом. Я знаю, что документ почти готов. И, как я уже говорил, дистанция - это второй вопрос, важнейшим будет технология. Это то, что имеем мы, и Америка имеет отличные технологии. Итак, наше соглашение по дронам - это выгода для обеих сторон", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина построит крупный завод в США.

"Мы хотим создать линии производства, потому что дроны не могут просто лежать на складах. Это не артиллерия, это не ракеты. Знаете, дроны меняются каждые шесть месяцев на поле боя, иногда каждые три месяца", - отметил президент.