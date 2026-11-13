Зеленский объявил три ключевых результата встречи в Дублине и всех переговоров недели
Президент Владимир Зеленский подвел итоги проходивших в течение недели дипломатических переговоров, в частности встречи с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Глава государства выделил три ключевых результата последних усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.
Итак, по результатам переговоров Украина ожидает масштабного обмена пленными, более активное вовлечение Европы в переговорный процесс и подготовку новых многосторонних встреч.
Первый результат – освобождение пленных. Украина рассчитывает на проведение наибольшего обмена военнопленными за все время полномасштабной войны.
Второй результат – более активное участие Европы в дипломатии. По словам президента, Украина работает над тем, чтобы европейские представители были полноценно вовлечены в переговорный процесс и находились за столом переговоров на равных условиях.
Он подчеркнул, что Украина всегда защищает не только свои интересы, но и интересы всей Европы.
Третий результат – подготовка новых многосторонних встреч. Зеленский отметил, что дипломатическая работа будет продолжаться, а Украина готовится к переговорам с участием нескольких сторон.
Президент также поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за интенсивную коммуникацию, а Ирландию - за организацию саммита Европейского политического сообщества и площадки для переговоров.
"Дипломатия и дальше будет активной", - подытожил Зеленский.
Самое главное за неделю: встреча Зеленского в Дублине с представителями США – Уиткоффом и Кушнером; визит Уиткоффа и Кушнера в Москву; переговоры в Абу-Даби.
Уже известно, что следующие мирные переговоры могут состояться в ОАЭ или в Швейцарии.
Насчет мирного урегулирования, в этом вопросе пока нет компромиссов. РФ на переговоры в Абу-Даби привезла жесткие директивы, не дающие пространства для сдвигов, о чем заявлял глава фракции СН Давид Арахамия.