Зеленский разъяснил Фицо настоящую цену российского газа

В своем публичном обращении к главе словацкого правительства Зеленский высказался о возможности европейских стран закупать газ у США без риска стать политически зависимыми от государства, которое продает энергоносители.

"К сведению нынешнего премьер-министра Словакии, несколько дней назад президент Трамп (президент США Дональд Трамп) принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG (сжиженный природный газ, СПГ), в том числе в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности - больше энергоресурсов от партнеров для Европы". - говорится в публикации главы государства.

Зеленский отмечает, что за американский сжиженный природный газ "надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом".

"Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях", - рассказал президент Украины.

По убеждению Зеленского, это является ошибкой со стороны премьера Словакии.

"Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы, - резюмировал президент Зеленский в своем заявлении.

Заметим, что соответствующее обращение к Фицо от Зеленского стало по сути ответом на резкие высказывания словацкого премьера в адрес президента Украины.

Что заявил Фицо о Зеленском

В своих высказываниях 28 января Фицо рассказал, что Зеленский "вредит" Словакии, и якобы является для нее "врагом". Все из-за прекращения транзита газа РФ через украинскую территорию с начала этого года.

Кроме того, премьер Словакии Фицо остался недовольным предложением украинского президента начать транзит в Европу газа из Азербайджана.

Во время заседания экономического комитета парламента Фицо в очередной раз пригрозил заблокировать решение о предоставлении Словакией помощи Украине.