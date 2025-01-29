Зеленський роз'яснив Фіцо справжню ціну російського газу

У своєму публічному зверненні до глави словацького уряду Зеленський висловився щодо можливості європейських країн закуповувати газ у США без ризику стати політично залежними від держави, яка продає енергоносії.

"До відома теперішнього прем’єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому президент Трамп (президент США Дональд Трамп) ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG (зріджений природний газ, ЗПГ), зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності - більше енергоресурсів від партнерів для Європи". - йдеться в публікації глави держави.

Зеленський наголошує, що за американський зріджений природний газ "треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом".

"Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету. Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах", - розповів президент України.

На переконання Зеленського, це є помилкою з боку прем'єра Словаччини.

"Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи, - резюмував президент Зеленський у своїй заяві.

Зауважимо, що відповідне звернення до Фіцо від Зеленського стало по суті відповіддю на різкі висловлювання словацького прем'єра на адресу президента України.

Що заявив Фіцо про Зеленського

У своїх висловлюваннях 28 січня Фіцо розповів, що Зеленський "шкодить" Словаччині, і начебто є для неї "ворогом". Усе через припинення транзиту газу РФ через українську територію з початку цього року.

Крім того, прем'єр Словаччини Фіцо залишився незадоволеним пропозицією українського президента почати транзит до Європи газу з Азербайджану.

Під час засідання економічного комітету парламенту Фіцо вчергове пригрозив заблокувати рішення про надання Словаччиною допомоги Україні.