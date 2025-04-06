Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший, - ГВА

Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший. Россияне атаковали столицу в ночь на 6 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева.

"К большому сожалению, есть уточненная информация об одном погибшем, но пока без деталей, потому что эта информация обновилась буквально 10 минут назад", - сказал он.

Кроме того, есть три пострадавших человека.

"Предварительно это травма следствие действия взрывной волны, в том числе осколочные ранения от стекла", - добавил он.

Известно, что все пострадавшие - это мужчины разного возраста, и двое из них госпитализированы.