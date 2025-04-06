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Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший, - ГВА

Киев, Воскресенье 06 апреля 2025 10:33
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Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший, - ГВА Фото: из-за атаки баллистики на Киев есть погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший. Россияне атаковали столицу в ночь на 6 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева.

"К большому сожалению, есть уточненная информация об одном погибшем, но пока без деталей, потому что эта информация обновилась буквально 10 минут назад", - сказал он.

Кроме того, есть три пострадавших человека.

"Предварительно это травма следствие действия взрывной волны, в том числе осколочные ранения от стекла", - добавил он.

Известно, что все пострадавшие - это мужчины разного возраста, и двое из них госпитализированы.

Атака РФ на Киев

Около 5:00 воскресенья, 6 апреля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

В частности, в Киеве прогремела серия взрывов 6 апреля на фоне угрозы ракетной атаки. Враг запустил баллистику, в частности на столицу.

После обстрела в Киеве из-за российской ракетной атаки фиксировалия пожары в нескольких районах. Стало известно о трех пострадавших в Киеве. В частности, люди пострадали в Дарницком районе.

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