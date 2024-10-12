Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область, але тримаємо рубежі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Як розповів президент, сьогодні він мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Головком доповів щодо всіх напрямків фронту та Курської операції.

"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави похвалив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.

"Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить", - додав він.