В Курской области продолжаются активные бои, ситуация быстро меняется, - ЦПД

В Курской области продолжаются активные бои. Поскольку ситуация быстро меняется, то не стоит делать поспешные выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В Курской области продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", - рассказал он.

Военный отметил, что боевые действия на этом участке фронта динамичны, маневры происходят, характерные для лесистой местности.

"Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему "засушить", потому что не получается все, как хотелось им", - отметил Коваленко.