Зеленский: Россия очень боится санкций, хоть и делает вид, что они ничего не изменят

В России очень боятся санкций, хотя и делают вид, будто они ничего для них не изменят. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел содержательный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

Президент поблагодарил Канаду за военную, финансовую помощь и санкции против России.

Зеленский и Карни обсудили потребности Украины, прежде всего укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков.

"Говорили также о санкциях против России. В Москве очень боятся их, хотя и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги", - отметил президент.

Также во время разговора обсудили итоги последней встречи с Россией в Стамбуле, на которой украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня.

"Надо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре. До сих пор ждем ответа относительно нашего предложения провести встречу на уровне лидеров", - добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил Канаду за поддержку законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры.

"У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом", - отметил глава государства.