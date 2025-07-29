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Зеленский: Россия очень боится санкций, хоть и делает вид, что они ничего не изменят

Вторник 29 июля 2025 18:59
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Зеленский: Россия очень боится санкций, хоть и делает вид, что они ничего не изменят Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

В России очень боятся санкций, хотя и делают вид, будто они ничего для них не изменят. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел содержательный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

Президент поблагодарил Канаду за военную, финансовую помощь и санкции против России.

Зеленский и Карни обсудили потребности Украины, прежде всего укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков.

"Говорили также о санкциях против России. В Москве очень боятся их, хотя и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги", - отметил президент.

Также во время разговора обсудили итоги последней встречи с Россией в Стамбуле, на которой украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня.

"Надо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре. До сих пор ждем ответа относительно нашего предложения провести встречу на уровне лидеров", - добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил Канаду за поддержку законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры.

"У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом", - отметил глава государства.

Санкции против России

Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

К тому же ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина передала Брюсселю свои предложения.

Кроме того, вчера, 28 июля, президент США Дональд Трамп сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для перемирия с Украиной.

По словам американского лидера, у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Также ранее Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

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