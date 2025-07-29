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Зеленський: Росія дуже боїться санкцій, хоч і вдає, що вони нічого не змінять

Вівторок 29 липня 2025 18:59
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Зеленський: Росія дуже боїться санкцій, хоч і вдає, що вони нічого не змінять Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії дуже бояться санкцій, хоч і вдають, ніби вони нічого для них не змінять. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів змістовну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Президент подякував Канаді за військову, фінансову допомогу та санкції проти Росії.

Зеленський та Карні обговорили потреби України, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - зазначив президент.

Також під час розмови обговорили підсумки останньої зустрічі з Росією в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню.

"Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", - додав Зеленський.

Президент також подякував Канаді за підтримку законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури.

"У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - зазначив глава держави.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

До того ж ЄС вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Україна передала Брюсселю свої пропозиції.

Окрім того, вчора, 28 липня, президент США Дональд Трамп скоротив свій дедлайн у 50 днів, який дав російському диктатору Володимиру Путіну для перемир'я з Україною.

За словами американського лідера, у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Також раніше Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.

Окрім того, американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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