Зеленський: Росія дуже боїться санкцій, хоч і вдає, що вони нічого не змінять

У Росії дуже бояться санкцій, хоч і вдають, ніби вони нічого для них не змінять. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів змістовну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Президент подякував Канаді за військову, фінансову допомогу та санкції проти Росії.

Зеленський та Карні обговорили потреби України, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - зазначив президент.

Також під час розмови обговорили підсумки останньої зустрічі з Росією в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню.

"Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", - додав Зеленський.

Президент також подякував Канаді за підтримку законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури.

"У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - зазначив глава держави.