Зеленский о роли Украины в безопасности Европы: мы сдерживаем миллионы россиян
Без помощи Соединенных Штатов Америки гарантии безопасности для Украины не являются целостными. Также необходимо военное усиление ВСУ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian.
По словам Зеленского, мнение о том, что Европа может обеспечить гарантии безопасности для Украины без США, является ошибочным и опасным для всех. Он отметил, что только комплексы Patriot способны эффективно защищать от ракетных ударов, а другие системы хоть и являются качественными, однако не гарантируют полной защиты.
По его мнению, говорить о гарантиях безопасности без участия США невозможно, поскольку их важная составляющая - это защита украинского неба, которую обеспечивают F-16 и системы ПВО Patriot. Без этого все обещания безопасности являются лишь условными.
Президент также отметил, что намерен серьезно обсудить этот вопрос на конференции в Мюнхене.
Отдельно Зеленский обратил внимание на соотношение военных сил. Сейчас украинская армия насчитывает 110 боевых бригад, тогда как российская - 220, и к 2025 году их количество может вырасти до 250. В Европе, вместе с американскими военными, по его оценкам, есть только 82 боевые бригады.
"Сегодня украинская армия в 110 бригад сдерживает врага, который имеет 220, то есть соотношение 1:2. Для результативного наступления необходимо иметь хотя бы 1:3, иначе продвижение вперед невозможно. Без Украины это соотношение для Европы изменится - Россия будет иметь 1:3 по отношению к Европе", - пояснил президент.
Зеленский также предостерег: если Украина не будет сопротивляться, Европа рискует оказаться под угрозой оккупации.
"Россияне этого хотят, и сегодня именно мы сдерживаем миллионы российских захватчиков", - подытожил он.
Гарантии безопасности для Украины
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ против Украины. В частности, он угрожал усилить санкции против РФ, а недавно стало известно, что Трамп хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности.
Зеленский также заявлял, что такие ресурсы стратегически ценны. В частности, в рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.
Читайте в отдельном материале РБК-Украина более подробно о том, что такое редкоземельные металлы, которые хочет получить Трамп от Украины.
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