Зеленський про роль України у безпеці Європи: ми стримуємо мільйони росіян

Без допомоги Сполучених Штатів Америки гарантії безпеки для України не є цілісними. Також необхідне військове посилення ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian.

За словами Зеленського, думка про те, що Європа може забезпечити гарантії безпеки для України без США, є хибною та небезпечною для всіх. Він наголосив, що тільки комплекси Patriot здатні ефективно захищати від ракетних ударів, а інші системи хоч і є якісними, проте не гарантують повного захисту.

На його думку, говорити про гарантії безпеки без участі США неможливо, оскільки їхня важлива складова - це захист українського неба, який забезпечують F-16 та системи ППО Patriot. Без цього всі обіцянки безпеки є лише умовними.

Президент також зазначив, що має намір серйозно обговорити це питання на конференції в Мюнхені.

Окремо Зеленський звернув увагу на співвідношення військових сил. Наразі українська армія нараховує 110 бойових бригад, тоді як російська - 220, і до 2025 року їхня кількість може зрости до 250. У Європі, разом із американськими військовими, за його оцінками, є лише 82 бойові бригади.

"Сьогодні українська армія у 110 бригад стримує ворога, який має 220, тобто співвідношення 1:2. Для результативного наступу необхідно мати хоча б 1:3, інакше просування вперед неможливе. Без України це співвідношення для Європи зміниться - Росія матиме 1:3 щодо Європи", - пояснив президент.

Зеленський також застеріг: якщо Україна не буде чинити опір, Європа ризикує опинитися під загрозою окупації.

"Росіяни цього хочуть, і сьогодні саме ми стримуємо мільйони російських загарбників", - підсумував він.

Гарантії безпеки для України

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв покласти край війні РФ проти України. Зокрема, він погрожував посилити санкції проти РФ, а нещодавно стало відомо, що Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.

Зеленський також заявляв, що такі ресурси стратегічно цінні. Зокрема, у межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.