Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать
Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание за свои теракты, в том числе и за сегодняшний удар по многоэтажке в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По его словам, в Днепре оккупанты, помимо многоэтажки, ударили и по зданию Службы безопасности Украины.
Глава государства отметил, что оперативно провел разговоры с СБУ, Министерством внутренних дел, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком.
Зеленский рассказал, что все нужные службы уже на месте происшествия, пострадавшим оказывают помощь, а ситуация находится под контролем.
"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - подчеркнул президент.
Удар по Днепру
Напомним, сегодня, 28 июля, вечером в ряде восточных и южный регионов объявили воздушную тревогу. Как объяснили в Воздушных силах, она была связана с угрозой применения баллистического вооружения россиянами.
После этого в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы. Местные власти призывали сохранять информационную тишину.
Первым об ударе по многоэтажке сообщил народный депутат Сергей Бакумов. Информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По словам главы МВД, в результате атаки РФ известно по меньшей мере о трех пострадавших.
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