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Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 22:01
Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти покарали за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

За його словами, у Дніпрі окупанти, окрім багатоповерхівки, вдарили і по будівлі Служби безпеки України.

Глава держави зазначив, що оперативно провів розмови з СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком.

Зеленський розповів, що всі потрібні служби вже на місці пригоди, постраждалим надають допомогу, а ситуація знаходиться під контролем.

"Зробимо все, щоб залучити Росію до повного покарання за агресію та терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - наголосив президент.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, ввечері у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Як пояснили у Повітряних силах, вона була пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння росіянами.

Після цього у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Місцева влада закликала зберігати інформаційну тишу.

Першим про удар по багатоповерхівці повідомив народний депутат Сергій Бакумов. Інформацію підтвердив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами глави МВС, в результаті атаки РФ відомо щонайменше трьох постраждалих.

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