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Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших сильно возросло

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Днепр, Суббота 26 ноября 2022 15:21
Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших сильно возросло Фото: количество пострадавших обстрела Днепра снова увеличилось (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сегодня, 26 ноября, совершили ракетный удар по Днепру. Количество пострадавших обстрела снова увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру, четверо их них находятся в больнице. Среди них 17-летний юноша.

На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что под ними может находиться человек.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Первоначально сообщалось о шести раненых.

Как сообщили в полиции, "прилет" зафиксировали в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.

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