Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших сильно возросло

Оккупанты сегодня, 26 ноября, совершили ракетный удар по Днепру. Количество пострадавших обстрела снова увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру, четверо их них находятся в больнице. Среди них 17-летний юноша.

На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что под ними может находиться человек.