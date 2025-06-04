Зеленский раскритиковал "мирные условия" РФ: первый пункт - сразу ультиматум

Один из ключевых пунктов так называемого "мирного плана" России требует международного признания аннексии украинских территорий и полного вывода ВСУ. Такой подход фактически является ультиматумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Почему это ультиматум? Потому что первый пункт - международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, полный вывод с территорий ВСУ и других военизированных формирований Украины", - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что первый же пункт "мирного плана" от Российской Федерации - максимально ультимативный.

"Точно противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины. Это сразу требование наибольшего вознаграждения для (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина за эту войну", - добавил он.