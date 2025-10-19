RU

Зеленский: РФ за неделю применила против Украины почти 50 ракет, тысячи дронов и авиабомб

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия за прошедшую неделю осуществила против Украины более 3270 ударов дронами, сбросила 1370 управляемых авиабомб и запустила почти 50 ракет различных типов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

По словам главы государства, несмотря на все дипломатические усилия Украины и многочисленные попытки говорить о прекращении огня, именно Россия продолжает намеренно затягивать процесс достижения мира и наращивает террор против гражданского населения.

"Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, предлагали миру пути, как остановить удары на земле, в небе и на море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры и терроризирует наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что остановить российскую агрессию "одними разговорами невозможно", ведь Москва реагирует только на силу. Он добавил, что Украина совместно с партнерами постоянно укрепляет систему противовоздушной обороны - через программу PURL, инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс и международные форматы сотрудничества.

"Остановить разговорами Путина не получится - нужно давление. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку союзников, чтобы усиление обороны и совместное давление на Кремль окончательно заставили Россию прекратить войну.

 

Удары по Украине

Ранее Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян могут продолжиться. В последние недели российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Этой ночью российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.

По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.

