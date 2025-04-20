"Пасхальное перемирие". Прекратил ли Путин войну? Что говорят Зеленский, ВСУ и Запад

Российский диктатор Владимир Путин накануне Пасхи объявил о якобы перемирии на 30 часов. Украина согласилась прекратить огонь при условии, что "полная тишина действительно воцарится".

Что известно о "пасхальном перемирии", как на него отреагировали в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Действительно ли Путин объявил перемирие на Пасху?

Согласилась ли Украина на режим тишины с Россией?

Как на "пасхальное перемирие" Путина ответили Зеленский и ВСУ?

Остановились ли бои после заявления о прекращении огня?

Как реагирует Запад на предложение Путина остановить войну на Пасху?

Приказ Путина о перемирии

Российский диктатор Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым в субботу, 19 апреля. Запись их разговора показали в эфире российских телеканалов.

Путин приказал Герасимову "остановить все боевые действия" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, то есть на 30 часов.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - добавил диктатор.

При этом Путин заявил, что оккупационные войска РФ "должны быть готовы к отпору любых нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий".

Стоит добавить, что почти сразу после приказа Путина в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Первая реакция на перемирие Путина

Первым на перемирие России отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня более месяца назад во время встречи с США в Саудовской Аравии.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали еще с 11 марта?" - написал он.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора.

"По очередной попытке Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - написал Зеленский в Telegram.

Согласилась ли Украина на перемирие

Вечером 19 апреля издание BBC со ссылкой на украинского офицера сообщило, что ряд украинских подразделений получили приказ прекратить огонь по российским позициям через несколько минут после начала "пасхального перемирия".

По словам этого офицера, подразделениям дали приказ делать фото- и видеозаписи нарушений режима перемирия, а при необходимости открывать огонь в ответ.

Позже Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к формату полного прекращения огня и будет действовать зеркально к действиям российской армии.

"Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Поэтому если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее после окончания пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - подчеркнул президент.

Прекратились ли бои и обстрелы

Еще вечером 19 апреля президент Владимир Зеленский отмечал, что согласно докладу главнокомандующего ВСУ, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.

Утром 20 апреля глава государства опубликовал обновленную сводку. Сырский доложил, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

На разных направлениях передовой произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" - три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении - одно в районе Степного. В Курской области были российские артиллерийские удары и применение дронов.

"Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе.

"В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины", - подытожил президент.

Отметим, что российские оккупанты не прекратили обстрелы гражданских. Так, после заявления Путина во второй половине дня 19 апреля захватчики ударили по многоэтажке в Херсоне.

Под ударом врага были также Днепропетровская, Запорожская области, а в Херсонской области из-за вражеской атаки погиб человек, четыре человека получили ранения.

Что говорят ВСУ

Спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас украинские защитники проводят оборонительную операцию и реагируют только на действия оккупантов.

По его словам, защитники будут отвечать на действия российской армии в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия".

"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", - добавил спикер.

Генштаб ВСУ в утренней сводке указал, что за минувшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений.

Как реагирует Запад

В Европейском Союзе отнеслись скептически к "пасхальному перемирию" Путина. Спикер Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Хиппер отметила, что ЕС ожидает длительного прекращения огня.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", - сказал она.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни усомнился, что РФ придержится объявленного перемирия. Он убежден, что российский диктатор "должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал".

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа и сам президент США еще не реагировали на объявленный Путиным режим тишины. Но конгрессмен-республиканец Джо Уилсон высмеял перемирие и назвал Путина военным преступником.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", - написал Уилсон в X (Twitter).